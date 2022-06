Miguel Sousa renova o vínculo com o Marítimo

Miguel Sousa fez nove jogos na temporada passada.

O médio Miguel Sousa, promovido ao plantel principal em janeiro, renovou contrato com o Marítimo por três temporadas, anunciou esta quinta-feira o clube madeirense.

"Miguel Sousa, médio do Marítimo da Madeira, de 23 anos, acertou a renovação de contrato com o emblema verde-rubro até ao mês de junho de 2025", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial do clube na internet.

O atleta natural de Lisboa chegou na época 2018/19 ao conjunto insular para representar a equipa B, tendo ainda alinhado pela equipa de sub-23 ao longo das quatro temporadas que já cumpriu com a camisola maritimista.

A promoção ao plantel que disputa a I Liga aconteceu em janeiro último, tendo sido aposta do treinador Vasco Seabra em nove partidas, três delas a titular.

A estreia de Miguel Sousa no plantel principal e consequentemente no patamar mais alto do futebol português aconteceu em 28 de dezembro, na vitória caseira diante do Vizela, por 2-0, numa partida marcada pela ausência de cinco habituais titulares, infetados com o coronavírus.