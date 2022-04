Memórias de um triunfo frente ao Benfica: "Sempre que venço grandes clubes..."

Correa num duelo com Weigl no jogo de junho de 2020

Médio ofensivo, Correa que esteve quatro épocas nos insulares, foi um dos autores dos golos da última vitória com o Benfica, há duas temporadas. A O JOGO, deu a receita para novo feito.

Jorge Correa sabe o que é ganhar ao Benfica e o médio esteve presente na última vitória caseira do Marítimo sobre as águias, tendo, inclusivamente, sido autor de um dos golos apontados que valeram o triunfo, por 2-0, num Estádio dos Barreiros, ainda despido de adeptos por causa das limitações impostas pela covid-19, em junho de 2020.

Agora ao serviço do Volos, da Grécia, Correa recordou, a O JOGO, esse encontro. "Lembro-me desse jogo. Foi uma vitória muito difícil, num jogo também muito difícil". Correa faz até questão de dizer que mantém essa partida como uma das mais importantes da sua carreira. "Sempre que eu venço os grandes clubes, para mim esses são os melhores jogos", comentou.

Para o médio ofensivo, o segredo dessa vitória aplica-se na perfeição para o jogo da tarde deste sábado. "O segredo é confiarmos em nós próprios. Isso é que torna tudo fundamental".

Contratado ao Vélez Sarsfield (Argentina), em 2017, Correa representou os insulares durante quatro temporadas antes de, no verão passado, se transferir para o Neftchi (Azerbaijão) sendo que, a meio da época, mudou-se para o Volos. Autor de dez golos em 114 jogos com a camisola dos verde-rubros, Correa confessa sentir falta dos tempos passados na pérola do Atlântico. "Tenho muitas saudades do Marítimo, é um grande clube que guardo muito no coração, de uma região que nos faz sorrir", terminou o criativo de 29 anos.