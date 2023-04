Marítimo venceu no jogo 20 mil da Liga: "Foi provavelmente o mais consistente..."

Declarações de José Gomes, treinador maritimista, após o Marítimo-Paços de Ferreira (3-1), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Jogo histórico: "Este jogo 20 mil da I Liga fica marcado com o brio dos nossos adeptos a apoiar, com toda a gente com as cores do Marítimo. Foi provavelmente o [jogo] mais consistente, porque não se pode falar assim de oportunidades do Paços de Ferreira. Houve em muitos momentos o controlo do jogo do Paços de Ferreira, mas o caminho para a baliza acabou sempre por estar bem fechado".

Triunfo que vale mais do que três pontos: "São sete [pontos] pois no confronto direto [com o Paços de Ferreira] também estamos em vantagem. Foi um jogo muitíssimo importante para podermos continuar na luta da permanência sem recurso ao play-off. Não dependemos em absoluto de nós, mas podemos vir a depender depois de alguns resultados quando chegar o jogo com o Estoril na última jornada".

Ausência de vitórias fora: "Tive a oportunidade de falar com algumas dezenas de adeptos no final do jogo com o Arouca [último jogo fora], e há adeptos que são realmente uns sofredores, pois só vão ver jogos fora, por trabalharem, viverem ou estudarem lá. Ainda não viram, desde que eu cheguei, uma vitória. Mas tenho agora de levar esta garra para esses jogos também".