Marítimo vence jogo-treino diante da formação de sub-23

Na etapa complementar, a equipa orientada por João Henriques assumiu as rédeas do jogo e Joel Tagueu acabou bisando

Boa notícia é o regresso do guarda-redes Matous Trmal, o único recuperado até ao momento, que esteve a contas com uma lesão numa mão.

O Marítimo venceu 3-1 o conjunto de sub-23, que disputa a Liga Revelação, num encontro marcado pelo regresso do guarda-redes Matous Trmal, totalmente recuperado da lesão que o afastou da competição.

No apronto disputado no Estádio Municipal da Ribeira Brava, os sub-23 adiantaram-se por intermédio de Jhon Rovira, mas a equipa da I Liga resgatou o empate antes do intervalo, com assinatura do avançado venezuelano Chucho Ramírez.

Na etapa complementar, a equipa orientada por João Henriques assumiu as rédeas do jogo e Joel Tagueu acabou bisando, fixando o resultado em 3-1.

Os leões do Almirante Reis atravessam uma fase negativa na competição, protagonizando o pior arranque na I Liga, com sete derrotas registadas no mesmo número de jogos, encontrando-se na última posição da tabela, sem qualquer ponto somado.

Na paragem do campeonato devido aos compromissos das seleções nacionais, o emblema madeirense tem como objetivo recuperar a longa lista de lesionados, nomeadamente, o guardião Pedro Teixeira, Zainadine, Matheus Costa, Pablo Moreno, Percy Liza e Geny Catamo. Os dois últimos, que chegaram no fecho do mercado, ainda não registaram qualquer minuto com as cores maritimistas.

A boa notícia para o timoneiro natural de Tomar é o regresso do guarda-redes Matous Trmal, o único recuperado até ao momento, que esteve a contas com uma lesão numa mão. Na partida disputada diante dos sub-23, o técnico João Henriques colocou em jogo não só Trmal, mas também os guarda-rees Miguel Silva e Vítor Eudes.

Para o Marítimo, o regresso à competição acontece em 03 de outubro, às 20h15, na receção ao Casa Pia, que ocupa a sexta posição, com 14 pontos, em partida da oitava jornada da I Liga Bwin.