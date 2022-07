Marítimo triunfa sobre equipa B pela margem mínima

O segundo teste da primeira etapa de preparação dos verde rubros antes de rumarem, em 17 de julho, ao estágio em Lousada, decorreu no Estádio Municipal de Machico diante da equipa secundária, após um empate diante dos sub-23, por 2-2, no último sábado.

O Marítimo venceu este sábado diante da equipa B o segundo teste da pré-temporada, com um golo apontado por Bernardo Gomes, futebolista dos sub-23 chamado para trabalhar com a equipa da I Liga nesta fase inicial.

O segundo teste da primeira etapa de preparação dos verde rubros antes de rumarem, em 17 de julho, ao estágio em Lousada, decorreu no Estádio Municipal de Machico diante da equipa secundária maritimista, após um empate diante dos sub-23, por 2-2, no último sábado.

O particular desenrolou-se ao longo de três partes com a duração de 30 minutos cada, tendo o único tento da partida surgido nos instantes finais, pela cabeça do ainda júnior Bernardo Gomes, filho do antigo internacional Danny, que juntamente com o seu irmão gémeo, Francisco Gomes tem merecido a confiança do técnico Vasco Seabra na primeira fase dos trabalhos.

O timoneiro, natural de Paços de Ferreira, colocou à prova pela primeira vez Lucho Vega (ex-Estoril) e João Afonso (ex-Gil Vicente), os dois últimos reforços oficializados pelos madeirenses.

No encontro frente à equipa que disputa o Campeonato de Portugal, jogou praticamente todo o plantel, à exceção de Edgar Costa, que, apesar de recuperado da covid-19, realizou treino específico, e Tim Soderstrom, entregue ao departamento médico do clube.

Vasco Seabra lançou na primeira metade Miguel Silva, Clésio Baúque, Matheus Costa, Leo Andrade, China, João Afonso, Lucho Vega, Beltrame, Bruno Xadas, André Vidigal e Joel.

Nas duas partes complementares, utilizou ainda Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Diogo Mendes, Victor Costa, Rafael Brito, Pelágio, André Teles, Zainadine, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Miguel Sousa e Carlos Parente.