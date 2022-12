Marítimo testa reforços em jogo-treino vitorioso com a equipa B

O encontro entre as duas formações verde rubras teve lugar no Estádio do Marítimo, tendo o resultado (1-0) ficado resolvido ainda no primeiro tempo, por intermédio do lateral direito Cláudio Winck, que apontou o único tento do jogo.

O encontro entre as duas formações verde rubras teve lugar no Estádio do Marítimo, tendo o resultado ficado resolvido ainda no primeiro tempo, por intermédio do lateral direito Cláudio Winck, que apontou o único tento do jogo.

O treinador José Gomes, que sucedeu a João Henriques no comando técnico do conjunto madeirense há duas semanas, aproveitou para testar os reforços oficializados ao longo de dezembro pelo penúltimo classificado da I Liga, nomeadamente, o guarda-redes Marcelo Carné, o defesa René Santos e o avançado Léo Pereira.

O Marítimo, penúltimo classificado, com sete pontos, recebe a 8 de janeiro, às 18h00, o Sporting, que se encontra na quarta posição, com 28, para a 15.ª jornada da I Liga.