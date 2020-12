Marítimo sublinha "postura positiva" de Lito Vidigal

Clube madeirense emitiu comunicado.

O Marítimo emitiu esta segunda-feira um comunicado sobre a situação de Lito Vidigal, que está de saída do clube madeirense, sendo que esta ainda não foi oficializada.

Os insulares referem que não houve "qualquer desentendimento" entre a SAD e o treinador e salientou a "postura positiva" de Lito, "assumindo-se sempre como 'parte da solução e nunca do problema'".

"Como é do domínio público, vigoram, em Portugal, medidas de isolamento com vista à contenção da pandemia covid-19 e, por isso, assim que esteja concluído o confinamento o processo conhecerá o seu desfecho natural", acrescenta o Marítimo, sobre o processo de rescisão de Lito Vidigal.

A equipa madeirense será orientada por Milton Mendes no jogo desta segunda-feira frente ao Farense, no Algarve, ainda que, oficialmente, Lito ainda permaneça como treinador do Marítimo. Isto porque o técnico luso-angolano, de 51 anos, ainda não chegou a acordo com a SAD maritimista para a rescisão do seu contrato que dura até 2022. Se numa primeira instância, na reunião da manhã de sexta-feira, tudo parecia estar alinhavado entre ambas as partes para um fim de relação por mútuo acordo, o que é certo é que depois de mais alguns encontros, entre Lito Vidigal e o líder Carlos Pereira, as negociações sofreram um impasse.