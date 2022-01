Marítimo sem novidades na convocatória para receber o Belenenses

Sem novidades a registar, Vasco Seabra optou por não mexer na lista de jogadores escolhidos para defrontar o na última ronda, que acabou com os três pontos a seguir na bagagem de regresso à Madeira.

O Marítimo mantém a mesma lista de 20 convocados que na vitória em Braga na ronda anterior, para a receção ao Belenenses, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin.

O único golo apontado na Pedreira ficou a cargo do lateral Cláudio Winck, que nos instantes finais da partida fez tombar os arsenalistas.

No papel de anfitrião, o Marítimo procura alcançar pela primeira vez na temporada uma sequência de quatro vitórias seguidas, no primeiro jogo em casa de 2022.

Vasco Seabra, que sucedeu Julio Velázquez no comando técnico maritimista à 12.ª jornada, apenas conta com uma derrota (na Luz por 7-1) em sete jogos, tendo vencido em cinco ocasiões e empatado numa.

O clube madeirense informou no seu sítio oficial que "de fora das escolhas do técnico verde rubro ficam Tim Soderstrom e Bruno Xadas, que continuam a aprimorar os índices físicos para regressar brevemente à competição" estando ultrapassadas as lesões que os afastaram dos relvados.

Por outro lado, o defesa central Jorge Sáenz e o ponta de lança Ricardinho estão "entregues ao departamento médico", o primeiro a contas com um estiramento do ligamento colateral interno do joelho e o segundo com uma tendinite do rotuliano.

O Marítimo, nono classificado, com 23 pontos, recebe o Belenenses, que se encontra na 18.ª e última posição da tabela classificativa, com 11, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, agendado para as 15:30 de domingo, com arbitragem de Vítor Ferreira, da AF de Braga.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Victor Costa.

- Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Rúben Macedo, Clésio Baúque, Henrique e Joel.