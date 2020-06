Marítimo sem infetados após terceira ronda de testes à covid-19

O Marítimo fez mais uma ronda de testes, 72 horas antes de defrontar o V. Setúbal. Na quinta-feira, os madeirenses fazem ainda mais uma bateria de testes, 24 horas antes do jogo.

O Marítimo registou apenas resultados negativos pela terceira vez em três testes de despistagem ao covid-19, anunciou hoje o clube madeirense.

"Os resultados dos testes foram todos negativos, o que atesta os elementos integrantes dos trabalhos da equipa principal para o exercício das suas funções. Os próximos testes serão realizados amanhã [quinta-feira], 24 horas antes do início da partida com o Vitória de Setúbal, de acordo com o protocolo estabelecido para a retoma do campeonato", informa a nota, publicada no sítio oficial do emblema verde rubro.

O Marítimo, 15.º classificado, com 24 pontos, entra em campo na quinta-feira, às 18:00, ao receber o Vitória de Setúbal, 12.º, com 28, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.