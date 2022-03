Marítimo sem alterações na convocatória para receber V. Guimarães

André Vidigal, extremo do Marítimo

Redação com Lusa

O Marítimo anunciou este sábado que mantém a lista de convocados que venceu a última ronda em Moreira de Cónegos para a receção ao V. Guimarães, partida da 26ª jornada da Liga Bwin.

Com todo o plantel disponível pela segunda jornada consecutiva, o técnico Vasco Seabra seguiu a máxima de "em equipa que ganha não se mexe" e voltou a apresentar a mesma lista de eleitos da vitória frente ao Moreirense (0-1) para a receção aos vitorianos, que chegam ao Funchal também moralizados com uma vitória diante do Famalicão, por 2-1.

Os dois conjuntos vão medir forças numa partida que poderá valer o sexto lugar - posição atualmente ocupada pelo conjunto orientado por Pepa - aos verde rubros em caso de vitória.

O Marítimo, sétimo classificado, com 32 pontos, recebe o V. Guimarães, que ocupa a posição acima com mais um ponto, no domingo, às 15h30, em partida da 26ª jornada da Liga Bwin, que conta com arbitragem de Hugo Silva, da associação de Santarém.

