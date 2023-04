Novo contrato é válido até 2027.

O Marítimo anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Bernardo e Francisco Gomes, com um vínculo agora válido até 2027. Ambos são filhos de Danny, antigo internacional português que vestiu a camisola do clube insular, além de Sporting, Dínamo de Moscovo, Zenit e Slavia de Praga.

Bernardo é médio, enquanto Francisco atua como extremo. Ambos têm 19 anos e são descritos pelo Marítimo como dois "jovens prodígios madeirenses".