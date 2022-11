Marítimo pretende avançado do FC Porto, mas interesse do jogador é outro

Insulares já falaram com o FC Porto sobre Fernando Andrade, que, no entanto, prefere jogar fora do país. René vai regressar à Madeira.

O Marítimo está interessado nos serviços do avançado do FC Porto Fernando Andrade. O JOGO apurou que Tiago Lenho, juntamente com a estrutura técnica do Marítimo, já definiu uma série de reforços para os verde-rubros e o avançado do FC Porto é um dos nomes que constam no topo da lista.

O interesse já reuniu um acordo com o FC Porto, mas não coincide com o interesse do jogador que, a sair, prefere jogar fora de Portugal. Fernando Andrade tem 29 anos, está ligado ao FC Porto, mas não é opção para Sérgio Conceição que ainda não o convocou esta época.

Quem também está a chegar é René Santos, que representou o Marítimo três épocas entre 2018/2020, para reforçar o eixo da defesa, já que Gonçalo Cardoso não é opção para João Henriques.