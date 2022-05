Marítimo promove uma alteração na convocatória para último encontro da época

Para o encontro da 34.ª ronda, os verde-rubros não vão poder contar com a presença do treinador Vasco Seabra no banco, suspenso por 11 dias, após ter sido expulso na deslocação a Vizela

O Marítimo apresenta apenas uma alteração nos convocados para o último encontro na edição 2021/22 da I Liga Bwin, com o lesionado Matheus Costa a falhar a receção ao Portimonense, entrando Moisés Mosquera nas opções.

O lateral Cláudio Winck, que cumpriu castigo diante da equipa liderada por Álvaro Pacheco, após ter sido expulso com recurso a vermelho direto no último encontro caseiro frente ao Benfica (0-1), também não vai dar o seu cunho no fecho da época, mas por "opção técnica", segundo fonte do emblema insular.

Para o jogo de despedida da I Liga, Marítimo e Portimonense encontram-se numa situação tranquila tendo os dois conjuntos já assegurado a manutenção no patamar mais alto do futebol português na próxima temporada.

Para o encontro da 34.ª ronda, os verde-rubros não vão poder contar com a presença do treinador Vasco Seabra no banco, suspenso por 11 dias, após ter sido expulso na deslocação a Vizela (1-1), tendo o mesmo acontecido com o seu adjunto, Cláudio Botelho.

O Marítimo, nono classificado, com 38 pontos, recebe o Portimonense, 13.º, com 35, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, no sábado, às 18h00, e que será arbitrado por Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

Lista de 20 convocados

Guarda-redes: Miguel Silva e Paulo Victor.

Defesas: Moisés Mosquera, Zainadine, Leo Andrade, China e Vítor Costa.

Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pelágio.

Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.