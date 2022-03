Marítimo promove campanha solidária para ajudar refugiados ucranianos

O Marítimo anunciou esta quinta-feira que vai apoiar "instituições que lidam, diretamente, com refugiados ucranianos", promovendo uma recolha de bens essenciais este fim de semana, em que recebe o Vitória de Guimarães, para a Liga Bwin.

"Com esta recolha, e com o seu contributo, faremos chegar bens de primeira necessidade a instituições que lidam, diretamente, com refugiados ucranianos. Gente que continua a querer acreditar que o Bem é uma necessidade. Porque a paz é uma urgência", pode ler-se na nota publicada pelo emblema madeirense no site oficial.

Os verde rubros, que se referem ao "inferno da guerra e à agonia de quem vive o horror ao relento", apelam ao contributo através de bens de primeira necessidade para apoiar o "povo ucraniano que foge, procura abrigo e quem lhes dê a mão".

A campanha intitulada de "Ajude-nos a ajudar!", promovida pela Fundação Marítimo Centenário, estará a aceitar as doações na loja situada no Estádio do Marítimo, no sábado, entre as 10h e as 14h, e no domingo, dia do jogo com o Vitória de Guimarães, para a 26ª jornada da Liga Bwin, das 10h às 16h30.

Segundo a lista de bens em falta publicada pelo clube insular são necessários produtos alimentares com prazos de validade alargados, produtos de bebé e produtos médicos e de higiene.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.