Marítimo promove ação de charme em Vizela

Clube mobiliza os adeptos madeirenses que habitam no continente para o apoio à equipa de Vasco Seabra, na jornada com o Vizela, e promete temperar o desafio com sabores da ilha para ajudar à festa, segundo revelou o vice-presidente Eugénio Mendonça.

À boleia do bom relacionamento entre a nova direção do Marítimo e os adeptos radicados no continente, a equipa de Vasco Seabra terá uma boa moldura humana a apoiá-la, no domingo, em Vizela, num recinto que voltou esta época ao mapa do futebol de primeira categoria e se distingue pelo excelente ambiente proporcionado pelos adeptos da casa.

O vice-presidente do Marítimo com a pasta dos adeptos, Eugénio Mendonça, revelou que os madeirenses se concentrarão na Estação do Oriente, em Lisboa, e tudo aponta para que estejam cerca de 120 na bancada, em Vizela, que será palco de uma ação de charme, com a distribuição de bebidas madeirenses.