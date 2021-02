Marítimo prepara jogo com o FC Porto e teve proteção policial no treino

Claque apelou a uma presença dos adeptos na sessão de trabalho, levando a PSP a vigiar o complexo do clube.

A viver um momento complicado, o plantel do Marítimo continuou a preparar na manhã deste sábado a partida com o FC Porto, da ronda 21 do campeonato, com forte proteção policial. Segundo conta o Diário de Notícias da Madeira, a PSP marcou presença no complexo desportivo do clube depois da claque "Fanáticos" terá apelado, nas redes sociais, a uma presença na sessão da equipa.

O treino acabou por decorrer normalmente e sem qualquer incidente.

O Marítimo recebe o FC Porto na segunda-feira, numa partida com início às 19h00. A equipa de Milton Mendes somou por derrotas os últimos seis jogos efetuados, um deles para a Taça de Portugal, e ocupa o 16.º lugar do campeonato.