Marítimo perto de fechar empréstimo de avançado brasileiro

Extremo do Vasco da Gama está no radar, de onde ainda não saiu também o russo Agalarov.

Arthur Sales, do Vasco da Gama, de 20 anos, que na época passada representou o Lommel SK (Bélgica) por empréstimo, está muito perto de ser reforço do Marítimo. As negociações com o Vasco da Gama, com quem o jogador tem uma ligação contratual até 2025, para a cedência por um ano estão muito avançadas.

O extremo brasileiro poderá, assim, partir para a segunda experiência na Europa, com a questão da linguagem a ficar agora mais facilitada.

Entretanto, a O JOGO fonte maritimista voltou a confirmar o interesse no russo Ghamid Agalarov,embora esse seja um dossiê complicado, pelo que não há ainda garantias de que o avançado possa mesmo reforçar o conjunto verde-rubro.

O interesse, porém, é real e o jogador encaixa no perfil traçado por Vasco Seabra para reforçar o ataque. A boa época feira por Agalarov no Ufa, da Rússia (marcou 24 golos, somando todas as competições), tornou-o num alvo apetecível para outros emblemas, concorrência que deixa os madeirenses na expectativa, à espera de ver como evolui esse processo para saber se o negócio tem pernas para andar ou se terão de virar-se para outras alternativas, que, de acordo com a mesma fonte consultada, estão a ser ponderadas.