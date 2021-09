Declarações do treinador espanhol, no final do Sporting-Marítimo (1-0)

Jogo: "É difícil analisar uma derrota aos 98. São situações que acontecem. Fizemos um grande jogo, ao nível do compromisso e da atitude, na casa do campeão. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Um dia acontece-nos a nós, outro acontece aos outros. O empate era bom. Eles foram com tudo, cruzaram muitas vezes. Viemos à casa do campeão e fizemos um trabalho excecional."

Mudança de sistema: "Sim, mudámos para uma linha de três por causa do jogo ser contra o Sporting. Dentro do sistema, variam muito as dinâmicas. O futebol evoluiu muito. Temos que nos adaptar. Jogar com três, com cinco ou com quatro? Depende do jogo

Derrota em comparação com os empates: "Os resultados não têm nada a ver um com o outro. O adversário é diferente. Foi um jogo muito disputado. Cada um com as suas armas. O trabalho do Marítimo foi extraordinário. Um ponto seria ouro para nós. Cada jogo tem uma história diferente."