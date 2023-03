Marítimo pede apoio após polémica com o Benfica: "É bom sentir que os adeptos estão connosco"

Depois das críticas à forma como o Caldeirão apoiou o Benfica, o guarda-redes Marcelo Carné vem pedir apoio aos adeptos para a deslocação ao terreno do Casa Pia

Marcelo Carné tem sido um dos elementos em destaque do Marítimo, com boas exibições. Esta tarde, o futebolista foi o porta-voz de uma visita à Escola de Santa Cruz, situada fora do Funchal, para pôr um pouco de água na fervura e assumir que a presença de adeptos é benéfica para o clube. "É bom sentir que os adeptos estão connosco. Acredito que isto nos aproxima das vitórias e ajuda para que possamos transformar as oportunidades que nós temos em golos para darmos alegria aos adeptos que estão carentes de uma sequência de resultados positivos. É muito importante essa mobilização. Só assim o Marítimo sai desta situação", defendeu.

Para o guarda-redes, seria importante o Marítimo ter uma boa falange de apoio no reduto do Casa Pia, partida marcada para domingo às 15h30: "É sempre importante o apoio. Acredito nas energias positivas. Ter os adeptos mobilizados connosco só dá mais força para tirar o Marítimo desta situação. No Brasil, fala-se muito do 12.º e os adeptos do Marítimo estão a fazer isso. E com essa mobilização, com essa ida em peso para Lisboa, aumentam as nossas chances de vencer o jogo".

O guarda-redes diz que são apenas os detalhes que têm dificultado maior soma de pontos. "Estão a faltar detalhes. Desde que cheguei que há sempre detalhes que falham. Acredito que esforço não está a faltar. O mister José Gomes está sempre a bater na tecla e a fazer o máximo possível para estrinçar o adversário para que se chegue ao jogo sabendo das fraquezas dos adversários para não sobressaírem em relação a nós", prosseguiu, arrematando que "falta um pouco de concentração e sorte": "Vamos fazer de tudo para vencer já no próximo jogo".

O Marítimo tem a defesa mais batida do campeonato, com 45 golos sofridos, e por isso Marcelo Carné alerta para a necessidade de se defender melhor. "Temos de nos expor o mínimo possível nos jogos. Estamos a atravessar uma fase complicada. Não conseguimos uma boa sequência de vitórias. No momento que vamos vencer fora, vamos conseguir uma sequência de bons resultados", finalizou.