Marítimo pede adiamento do jogo com o Vizela após mais um caso de covid-19

Diogo Mendes testou positivo à covid-19, tal como Edgar Costa, e Beltrame e Fábio China aguardam o resultado do teste PCR. O Marítimo pediu à Liga que o jogo de terça-feira seja adiado.

Há mais um infetado com covid-19 no plantel do Marítimo. Depois de Edgar Costa, o médio Diogo Mendes também testou positivo e está, agora, em isolamento. Além deste, Beltrame e Fábio China são considerados contactos de alto risco e aguardam o resultado do teste PCR.

Por este motivo, os madeirenses solicitaram à Liga Portugal e ao Vizela que o jogo de terça-feira (19h00), relativo à 16.ª jornada da Liga Bwin, seja adiado. Até ao momento, ainda não sabe o que decidirá a Liga.

A equipa de sub-23 do Marítimo esteve a contas, recentemente, com um surto de covid-19, recorde-se.