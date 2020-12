Marítimo oficializa saída de Lito Vidigal do comando técnico

Lito Vidigal saiu do comando técnico do Marítimo

Técnico deixou de orientar o conjunto insular após a oitava ronda da I Liga. Tinha contrato até 2022 e cumpria a primeira época no clube madeirense

Lito Vidigal já não é o treinador da equipa principal Marítimo, comunicou, esta terça-feira, o clube madeirense da I Liga através de numa nota assinada pelo presidente do emblema "verde rubro" no sítio oficial na Internet.

"Não há, nem nunca houve, qualquer distanciamento. Houve, sim, muito fair-play desde o primeiro ao último minuto, e assim continuará a ser no futuro, fruto da forma séria e dedicada como Lito Vidigal se entregou ao projeto desportivo do Marítimo", começou por explicar Carlos Pereira.

Lito Vidigal, que chegou ao Marítimo no início da presente temporada e tinha contrato válido até 2022, abandona o leme do conjunto insular após a oitava jornada do campeonato, contabilizando duas vitórias, um empate e cinco derrotas.

No comunicado, o presidente do Marítimo sublinhou o "respeito e cordialidade" do treinador, explicando que o "entendimento" entre as duas partes chegou passados 15 minutos.

Milton Mendes, treinador da equipa de sub-23, foi a solução encontrada pelo conjunto madeirense para o lugar de Lito Vidigal, pelo menos até ao próximo encontro diante do Belenenses SAD para a 10.ª jornada do campeonato. Na anterior ronda, já com Milton Mendes no comando, o Marítimo foi derrotado pelo Farense.