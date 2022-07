Marítimo oficializa contratação do médio Lucho Vega: "Nunca desisto de um lance"

O médio ofensivo, de 22 anos, que atuava na equipa de sub-23 do Estoril, esteve cedido na primeira metade da época transata ao AD Alcorcón, de Espanha

O Marítimo anunciou a contratação do médio Lucho Vega proveniente do Estoril, o segundo reforço apresentado pela equipa madeirense para a temporada 2022/23.

"Lucho Vega assinou pelo Marítimo e vai defender o leão do Almirante Reis durante as próximas três temporadas", pode ler-se no site do clube madeirense.

O médio ofensivo, de 22 anos, que atuava na equipa de sub-23 estorilista, esteve cedido na primeira metade da época transata ao AD Alcorcón, que disputa a II Liga espanhola, regressando em janeiro para representar o plantel principal, alinhando em sete partidas oficiais.

Segundo a nota publicada pelos madeirenses, o argentino, que fez toda a sua formação no River Plate, diz estar "feliz por vestir a camisola do Marítimo, um clube muito grande".

"Podem esperar de mim muita garra. Nunca desisto de um lance. Sou um jogador que gosta de ter bola, de chegar à área e de participar no golo", sublinhou a nova contratação dos insulares aos órgãos de comunicação do clube.

O médio Lucho Vega segue-se a Rafael Brito, cedido a título de empréstimo pelo Benfica, na lista de reforços oficializados pela única equipa madeirense a disputar a I Liga de futebol.

No sentido inverso, quatro atletas deixaram o emblema maritimista, nomeadamente, os avançados Alipour e Henrique Rafael e os médios Iván Rossi e Rafik Guitane.