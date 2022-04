Marítimo na máxima força para a receção ao Benfica: confira os convocados

Dois regressos nos convocados de Vasco Seabra.

O Marítimo vai receber o Benfica na máxima força, com os regressos de Joel Tagueu e Iván Rossi a serem as novidades na lista de eleitos para o encontro da 32.ª jornada da I Liga.

A nota de destaque da lista de convocados verde rubros vai para os regressos do avançado Joel Tagueu e do médio Iván Rossi, que voltam a integrar o lote de opções para o embate caseiro após cumprirem diante do Santa Clara (2-2) um jogo de suspensão por terem completado uma série de amarelos.

O avançado internacional pelos Camarões teve um papel de extrema importância na conquista da primeira vitória dentro de portas em 2022, assinando um hat-trick diante do Boavista (4-0), sendo depois admoestado com o quinto amarelo no mesmo encontro.

Em contrapartida, Vasco Seabra deixa de fora das opções para a receção aos "encarnados" os laterais Tim Soderstrom e Fábio China, em comparação com a partida nos Açores.

O Marítimo, sétimo classificado, com 37 pontos, recebe o Benfica, que ocupa a terceira posição, com 68, na 32.ª jornada da I Liga, no sábado, às 17h00, num encontro com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Lista de 20 convocados

Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Leo Andrade e Vítor Costa.

Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pelágio.

Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel Tagueu.