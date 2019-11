Marítimo paga multa por ter regado o relvado antes do jogo

Jogo relativo à 11ª jornada da I Liga frente ao Portimonense.

O comunicado do Conselho de Disciplina da FPF revela esta terça-feira que o Marítimo foi multado em 2 805 euros por devido à rega do relvado antes do início do jogo com o Portimonense, disputado no domingo e a contar para a 11.ª jornada com o Portimonense.

"Após o aquecimento das eguipas a rega do relvado foi efetuada utilizando os dois expressores colocados na zona central do terreno de jogo. O Senhor Diretor de Campo do Marítimo informou-nos que o sistema de rega do estádio não permitia que todos os expressores fossem utilizados, atendendo ao espaço temporal entre o final do aquecimento e a entrada das equipas no terreno de jogo ", pode ler-se no relatório do delegado da Liga.