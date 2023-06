Marítimo marca sessão de esclarecimento

Após ter sido marcada uma Assembleia Geral para o dia 27 de Junho para aprovação do Plano Estratégico para o futuro, foi agora marcada uma sessão de esclarecimento para o dia 21 de Junho.

Na segunda-feira, visivelmente consternado, o presidente do Marítimo, Rui Fontes, desfeito em lágrimas, deixava claro que pretendia o agendamento de uma Assembleia Geral de Sócios para apresentar um Plano Estratégico para o futuro imediato do clube. Essa Assembleia Geral de sócios foi, entretanto, marcada para o dia 27 de Junho.

Esta manhã, o clube fez chegar aos seus sócios a informação de que pretende promover uma Sessão de Esclarecimento no dia 21 de Junho com início às 18 horas na Sala de Conferências do Complexo Desportivo.

De acordo com a nota, a "Sessão de Esclarecimento tem como propósito a elucidação dos sócios sobre o Plano Estratégico para o futuro imediato do Club Sport Marítmo".

A Entrada é exclusiva para os sócios do clube.