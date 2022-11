Marítimo: lesão de Beltrame atrapalha

Médio italiano e também Fábio China são dúvidas de última hora para João Henriques.

Após ter usado a dupla João Afonso e Diogo Mendes na visita ao Paços de Ferreira - naquela que foi a primeira vitória verde-rubra no campeonato - o técnico equacionava apostar num onze um pouco mais ofensivo, com Diogo Mendes e Beltrame no miolo. Mas Beltrame, habitual titular, lesionou-se e pode mesmo falhar a partida de domingo, às 18h00, com o Famalicão.

Confirmando-se o pior dos cenários, o italiano deverá ser substituído por Joel Sonõra, que, depois de impressionar nos primeiros dois jogos, desapareceu das opções de João Henriques. Quem também deverá falhar o encontro é Fábio China, por lesão.

Rafael Brito, tal como O JOGO escreveu, está em fase de recuperação e pode até ser opção em breve. Contudo, a situação exige ainda algumas cautelas porque o médio tem estado sujeito a recaídas. Geny Catamo e Pedro Teixeira continuam a ser baixas por lesão.