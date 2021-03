Marítimo já escolheu o substituto de Milton Mendes no comando técnico

Estiveram alguns nomes em cima da mesa, mas Julio Velázquez deve assinar até junho de 2022.

Julio Velázquez está muito perto de fechar acordo com o Marítimo para suceder a Milton Mendes. Apesar de terem existido alguns nomes em cima da mesa, como o de Sérgio Vieira (ex-Farense), e de também ter ocorrido alguns recuos nas negociações entre a SAD maritimista e o treinador espanhol, tudo indica que o técnico, de 39 anos, vai mesmo assinar um contrato válido até ao final da época 2021/22.

O antigo timoneiro do V. Setúbal e do Belenenses deverá chegar ao Funchal nas próximas horas e não está descartada que a sua estreia pelo Marítimo possa acontecer já no dérbi madeirense com o Nacional, na sexta-feira à noite na Choupana.

O treino de ontem, que se realizou no Estádio de Machico e que contou com a presença do presidente Carlos Pereira e do diretor desportivo Briguel, foi orientado pelos treinadores-adjuntos que já transitam da altura do ex-técnico Lito Vidigal: Octávio Moreira, Professor Neca, Ricardo Henriques, José Manuel e Bruno Miguel.