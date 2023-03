Marítimo instaura processo disciplinar a Léo Pereira

Léo Pereira, reforço assegurado no último mercado de inverno, já não integrou o treino desta quarta-feira

O Marítimo instaurou um processo disciplinar ao extremo Léo Pereira e afastou-o dos trabalhos da equipa principal, informou o clube da I Liga, sem revelar os motivos do castigo.

"O Club Sport Marítimo da Madeira informa que o jogador Léo Pereira foi alvo de um processo disciplinar e encontra-se afastado dos trabalhos da equipa principal", pode ler-se no comunicado.

Léo Pereira, reforço assegurado no último mercado de inverno, já não integrou o treino desta quarta-feira, o primeiro que os madeirenses realizaram esta semana.

O avançado brasileiro, de 22 anos, encontra-se no emblema insular cedido a título de empréstimo pelos brasileiros do Atlético Goianiense e foi opção inicial de José Gomes no desaire diante do Casa Pia (2-0), no domingo, para a 25.ª jornada da I Liga.