Marítimo garante recurso por castigo de Joel, expulso contra o Belenenses

Vasco Seabra, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

O Marítimo vai recorrer do castigo do avançado Joel, expulso na 19.ª ronda da Liga Bwin, diante do Belenenses SAD (1-1), disse hoje à agência Lusa o presidente da SAD "verde-rubra".

"Já fomos castigados no jogo, para mim já houve um erro no próprio jogo porque ficámos sem o jogador", referiu o presidente da SAD "verde rubra", eleito a dois de dezembro último.

O ponta de lança camaronês foi expulso com um vermelho direto, ao minuto 44 da partida frente ao Belenenses SAD e o dirigente disse que o Marítimo vai pedir a despenalização por "não concordar com aquilo que foi visto" pela equipa de arbitragem.

À agência Lusa, João Luís admitiu ainda "que, quando há um vermelho, automaticamente significa pelo menos um jogo fora, portanto, o clube vai recorrer desse castigo".

O castigo deverá ser conhecido ainda esta terça-feira, segundo o presidente da coletividade maritimista.