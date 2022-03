Marítimo forçado a duas alterações na convocatória para visita a Barcelos

O Marítimo promoveu duas alterações para a visita ao Gil Vicente, motivadas por castigo de Edgar Costa e lesão de Beltrame, entrando Ricardinho e Miguel Sousa nos convocados para a partida da Liga Bwin.

Após duas jornadas de folha limpa no que concerne a lesões e suspensões, Vasco Seabra voltou a ter de gerir o plantel para a visita a Barcelos devido à lesão do médio italiano, que se tem tornado numa peça fundamental no miolo verde rubro, e ao castigo por acumulação de amarelos do capitão Edgar Costa.

"Stefano Beltrame, com uma lesão no gémeo da perna esquerda, falha a partida com o Gil Vicente", pode ler-se no comunicado partilhado pelo emblema madeirense no site oficial.

No sentido inverso, o avançado Ricardinho e o médio Miguel Sousa são as apostas do técnico natural de Paços de Ferreira para fazer frente ao bom momento que os galos atravessam.

O Marítimo, oitavo classificado, com 32 pontos, visita o Gil Vicente, que ocupa a quinta posição, com 45, no domingo, às 15h30, em partida da 27ª jornada da Liga Bwin, que conta com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Lista de 20 convocados do Marítimo:

- Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Vítor Costa.

- Médios: Guitane, Iván Rossi, Diogo Mendes, Xadas, Miguel Sousa e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Ricardinho, Henrique e Joel.