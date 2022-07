Marítimo faz proposta pelo melhor marcador do campeonato russo

Melhor marcador da liga russa, Agalarov está na mira dos madeirenses. Não é um negócio fácil.

O Marítimo está interessado nos serviços do avançado russo Gamid Agalarov, do Ufa, que foi o melhor marcador do campeonato russo na época passada, com 19 tentos apontados. Fez 24 golos somando todas as competições.

Segundo o site RPL News, o Ufa confirmou mesmo que o Marítimo fez uma proposta para a aquisição do passe do avançado russo, aproveitando o facto de que o Ufa ter sido despromovido à II Liga russa, depois de ter sido eliminado pelo Orenburg no play-off pela permanência.

Recorde-se que o Marítimo tem até ao momento apenas três reforços, todos para o setor do meio-campo. Ontem, o médio e reforço João Afonso, disse que procura regressar à sua melhor forma após recuperar de uma lesão grave no joelho. "Nunca tinha tido uma lesão com essa gravidade. Está a ser um pouco mais difícil, não muito, porque todas as pré-épocas são difíceis, mas especialmente para mim, que tive uma lesão grave, está a ser um pouco mais pesado."