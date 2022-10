Marítimo "exige respeito" e vai recorrer da expulsão de Vítor Costa

Grande penalidade assinalada a Vítor Costa foi o que originou o golo da vitória do Casa Pia

Redação com Lusa

Em causa o lance do Marítimo-Casa Pia (1-2) que ditou a expulsão injustificada do lateral insular e o golo da vitória da formação de Pina Manique, a partir da marca dos 11 metros.

O Marítimo anunciou esta terça-feira que vai recorrer da penalização a Vítor Costa, expulso com vermelho direto, na sequência da grande penalidade que deu a vitória ao Casa Pia no encontro da oitava jornada da Liga Bwin, disputado na segunda-feira.

"As incidências de ontem [segunda-feira] não podem ser ignoradas. O que aconteceu é demasiado grave. Não é um simples erro de arbitragem, não se trata de um lance passível de discussão. Porque é indiscutível para todos: trata-se de um erro grosseiro e grave de arbitragem que penalizou, de forma absolutamente injusta, o nosso Vítor Costa", pode ler-se no comunicado publicado pelos verde-rubros no seu sítio oficial.

O encontro de segunda-feira, que terminou com o triunfo dos lisboetas por 2-1, ficou marcado por um erro de arbitragem, quando, aos 67 minutos, Vítor Costa antecipou-se a João Nunes e cortou a bola, sem falta, sendo que no momento da queda acabou por tropeçar involuntariamente no central lisboeta, acertando-lhe na cabeça.

A decisão do árbitro Vítor Ferreira foi imediata, expulsando o lateral esquerdo maritimista com um vermelho direto e concedendo penálti aos visitantes debaixo de ensurdecedores protestos, desde logo porque, aparentemente, não houve indicação em contrário por parte do VAR.

O lance polémico acabou por originar o golo da vitória dos "gansos", com Leonardo Lelo a converter a grande penalidade e operar a reviravolta no marcador (2-1).

O emblema madeirense que atravessa uma fase negativa, protagonizando o pior arranque na I Liga, com oito derrotas no mesmo número de jogos disputados, sublinhou que "não se escuda em fatores arbitrários para suavizar a realidade", mas exige "respeito, igualdade, justiça e integridade", lembrando que o clube "se encontra há 38 anos entre os melhores de Portugal e que vai para os 39 consecutivos no mais alto patamar do futebol nacional".

Leia também Ciclismo W52-FC Porto: João Rodrigues suspenso por sete anos e outros seis ciclistas por três Segundo a lista de sanções disciplinares atualizada pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), João Rodrigues vai cumprir um castigo de quatro anos imposto pela União Ciclista Internacional, por anomalias no passaporte biológico, e outros três anos por "posse de método proibido".

Os leões do Almirante Reis reforçaram que "com a aparição do VAR, há um dever de ver bem. De ver melhor, pelo menos", enfatizando que a arbitragem portuguesa é, hoje, notícia pelas piores razões, porque "todos olham incrédulos para a atroz injustiça que se cometeu" no Funchal.

O Marítimo, segundo a mesma nota, vai recorrer para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pedindo a despenalização do cartão vermelho exibido a Vítor Costa.

O clube madeirense vai ainda apresentar uma participação escrita e formal ao Conselho de Arbitragem contra a equipa de arbitragem e VAR, "por erro grosseiro na interpretação e aplicação das leis do jogo", e solicitar uma audiência ao Conselho de Arbitragem, para expor a preocupação relativamente ao setor da arbitragem e à utilização do VAR.

Grande parte dos atletas do plantel maritimista recorreram às redes sociais para manifestar o seu desagrado com o lance que alterou completamente o rumo do jogo, exigindo "respeito" pelo clube centenário.