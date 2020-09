Marítimo estreia novo sintético e apresenta plantel 2020/21

Marítimo apresenta plantel para temporada 2020/21 no novo sintético

O Marítimo apresentou o plantel para a época 2020/21, na inauguração do remodelado sintético do complexo desportivo do clube da I Liga, no início das comemorações dos 110 anos do emblema madeirense.

Em Santo António, além da apresentação oficial dos elementos integrantes do plantel principal, foi igualmente apresentado o novo equipamento para a temporada 2020/21, tendo a equipa liderada por Lito Vidigal surgido com o uniforme tradicional, enquanto a formação secundária envergou o alternativo.

Os dois conjuntos disputaram uma breve partida, com a duração de 15 minutos, tempo suficiente para Getterson e Jefferson apontarem os únicos golos pela formação principal.

Nota para a saída de quatro elementos do plantel de Lito Vidigal, Carlos Tovar e Umaro Baldé, que integram os sub-23, enquanto Marcelinho e Gonçalo Duarte desceram à equipa B, tendo sido apresentados 26 atletas.

Plantel provisório do Marítimo para a época 2020/21:

- Guarda-redes: Amir Abedzadeh, Charles, Pedro Mateus e Caio Secco (ex-Feirense).

- Defesas: Cláudio Winck (ex-Vasco da Gama, Bra), Lucas Áfrico, Dejan Kerkez, Nanu, Gonçalo Duarte, Moisés Mosquera, Zainadine, René Santos, Fábio China e Marcelo Hermes.

- Médios: Rafik Guitane (ex-Rennes, Fra), Diego Moreno, Franck Bambock, Jean Irmer (ex-Corinthians, Bra), Jorge Correa, Jean Cléber e Pedro Pelágio.

- Avançados: Rodrigo Pinho, Fumo Tamuzo (ex-Avenir Béziers, Fra), Jefferson Pessanha, Getterson, Edgar Costa, Rúben Macedo (ex-Desportivo das Aves) e Joel Tagueu.

Treinador: Lito Vidigal (ex-Vitória de Setúbal).

Saíram: Erivaldo Ferreira (Beroe, Bul), Fabrício Baiano (Caykur Rizespor, Tur), Bebeto (Tondela), Xadas (Sporting de Braga), Daizen Maeda (Matsumoto Yamaga, Jap), Josip Vukovic (sem clube) e Rúben Ferreira (sem clube).