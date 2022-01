Marítimo empresta Filipe Cardoso

. O médio chegara esta época ao Marítimo, após ter-se destacado ao serviço do Covilhã

O médio centro Filipe Cardoso foi emprestado ao Académico de Viseu. O médio chegara esta época ao Marítimo, após ter-se destacado ao serviço do Covilhã.

Filipe Cardoso terá, assim, hipóteses de ser utilizado com regularidade, após uma primeira metade da época em que só foi utilizado uma vez. O plantel do Marítimo regressa aos treinos esta tarde, às 15 horas, no seu complexo, onde irá dar início à preparação para a receção, no próximo sábado, ao Estoril, partida agendada para as 15h30, no Estádio dos Barreiros.