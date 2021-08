Marítimo critica interdição do relvado e mostra imagens: "Um peso, duas medidas"

Relvado do estádio do Marítimo teve nova avaliação negativa

Clube insular apontou, no Twitter, o mau estado de relvados do Tondela, Arouca e Farense para manifestar desagrado pela diferença de avaliações

O Marítimo acusou, esta segunda-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de discrepância em relação à atribuição de classificações aos relvados dos estádios que acolhem os duelos das competições profissionais nacionais.

Através do Twitter, o clube insular, cujo tapete está interdito pela LPFP após ter recebido duas notas negativas seguidas - na primeira e terceira jornadas - escreveu: "Um peso, duas medidas", legenda que acompanha fotografias de relvados do Tondela, Arouca e Farense, como que a apontar o mau estado dos mesmos.

Os relvados em Portugal.



"Um peso, duas medidas" pic.twitter.com/G901OQGhXC - CS Marítimo (@MaritimoMadeira) August 23, 2021

O relvado do estádio do Marítimo foi, esta segunda-feira, interditado por razão do estabelecido no Manual de Licenciamento das Competições versão 2021/22, pelo que não poderá receber treinos ou jogos oficiais.

O documento prevê a sanção, tomada um dia após a realização do Marítimo-FC Porto (terceira jornada da Liga Bwin), com o facto do tapete ter "sido pontuado com a segunda nota [de nível] 2 consecutiva", no último domingo.

A primeira nota negativa (2,06) havia sido atribuída ao relvado do clube insular no passado dia 8 de agosto, por ocasião do Marítimo-Braga, duelo relativo à jornada de abertura do principal escalão do futebol português.

O LPFP anunciou, entretanto, que será feita, na próxima terça-feira, uma visita ao estádio do Marítimo por parte da Comissão Técnica de Vistorias. Esta equipa de avaliação recomendará depois as medidas administrativas a aplicar e estará a seu encargo o levantamento da interdição.