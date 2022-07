Marítimo "corrigiu e trabalhou ideias" no primeiro teste do estágio em Lousada

Vasco Seabra analisou o empate contra o Penafiel

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, destacou hoje que o primeiro particular do estágio em Lousada, diante do Penafiel, "serviu para trabalhar ideias, ver erros e corrigir posicionamentos" da equipa madeirense da I Liga de futebol.

Os 'verde rubros' empataram hoje diante do Penafiel 1-1, no primeiro apronto dos madeirenses no estágio em Lousada, tendo os golos surgido na etapa complementar, primeiro por Matheus Costa, aos 68 minutos, seguindo-se Édi Semedo, aos 83, resgatando o empate pela formação da II Liga.

"Foi importante para nós enquanto equipa, porque, após quatro treinos, tivemos um teste para trabalharmos ideias com um adversário bom, que nos permitiu ver erros e corrigir posicionamentos", sublinhou Vasco Seabra no final do encontro particular que teve lugar no Estádio Municipal de Lousada.

O Marítimo iniciou o encontro com Miguel Silva, Clésio Baúque, Moisés Mosquera, Leo Andrade, Victor Costa, João Afonso, Lucho Vega, Beltrame, Miguel Sousa, André Vidigal e Joel.

Tendo ainda jogado o guarda-redes Pedro Teixeira, Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Rafael Brito, Pelágio, André Teles, Edgar Costa, Bruno Xadas, Francisco Gomes, Bernardo Gomes e Carlos Parente.

O técnico natural de Paços de Ferreira lembrou ainda que o trabalho de estágio "serve para a equipa estar cada vez mais entrosada e trabalhar no limite para poder chegar bem à competição", e que para esse fim "cada treino é encarado com uma vontade muito grande de vencer".

A comitiva insular, composta por 27 jogadores, mudou-se no domingo para Lousada, onde vai cumprir um estágio até 26 de julho, tendo ainda mais três particulares por disputar: diante do recém-promovido à I Liga Casa Pia (23 de julho), seguindo-se Leixões e Boavista, os dois no último dia em Lousada, antes de regressar à Madeira.

"Sentimos que a equipa está a crescer, a dar os passos que pretendemos, naturalmente, temos de nos tornar cada vez mais competitivos e preparados para a primeira jornada da competição, por isso este trabalho é importante para isso", afirmou Vasco Seabra sobre a importância dos particulares diante de várias equipas na preparação das equipas para a competição.