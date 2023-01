Marítimo apresenta brasileiro Val: "Espero começar com o pé direito"

Reforço tem 25 anos e cumpre a primeira experiência no futebol europeu.

O Marítimo oficializou esta sexta-feira a contratação de Val com um contrato válido até 2025. O jogador brasileiro de 25 anos destaca-se pela polivalência, podendo atuar no meio-campo e também no flanco direito da defesa.

É a primeira experiência de Val no futebol europeu, depois de no último ano ter estado ao serviço do Coritiba. Foi formado no Internacional, onde também deu os primeiros passos como profissional.

"Estou feliz pela receção e espero começar esta experiência na Europa com o pé direito. Que consigamos conquistar grandes coisas com o Marítimo", afirmou.