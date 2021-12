Marítimo apoia iniciativa solitária e deixa autor comovido: "Não estava à espera deste grande gesto"

Emblema verde rubro, em associação a um projeto de solidariedade, oferece ingressos para o próximo jogo do campeonato em troca de comida

O Marítimo vai trocar bilhetes por bens alimentares para a receção ao Santa Clara, na 14.ª jornada da Liga Bwin, apoiando, assim, a iniciativa solidária de um adepto, intitulada de "Um Natal especial", informou esta quinta-feira o clube insular.

"O Marítimo vai trocar bilhetes por alimentos, tendo em vista a receção ao Santa Clara, no jogo deste sábado, às 15:30. Os bens alimentares serão doados ao projeto "Um Natal especial", desenvolvido por um adepto maritimista", pode ler-se no sítio oficial do clube na Internet.

A troca de alimentos pelos bilhetes para assistir ao embate frente aos açorianos será realizada no interior da loja do clube, no Estádio do Marítimo, a partir das 13h30

O projeto "Um Natal especial" foi criado em dezembro de 2020 por Rafael Nóbrega, de 23 anos, um apoiante fervoroso do Marítimo que até já foi distinguido com o prémio de jovem adepto do ano na gala do clube insular em 2018, tendo angariado cerca de 3.100 euros, que distribuiu por várias escolas e juntas de freguesias.

A emoção era notória na voz do impulsionador da iniciativa solidária quando questionado sobre o apoio do emblema verde rubro ao seu projeto, que só no ano passado ajudou diretamente cerca de 15 famílias.

"Fiquei sem palavras, não estava nada à espera deste grande gesto do clube do meu coração. Eu não pedi nada, o Marítimo é que se disponibilizou em ajudar na recolha de alimentos para os cabazes", sublinhou à agência Lusa, o jovem adepto, revelando que no final do jogo os alimentos doados serão entregues a escolas e juntas de freguesia.

O projeto tem por base leiloar, essencialmente, camisolas de futebol de equipas da Liga Bwin, estrangeiras e não profissionais cedidas na sua grande maioria pelos próprios atletas.

Além dos bens alimentares o Marítimo contribuiu ainda com uma camisola e uma bola assinada por todo o plantel principal para que possa ser leiloada, juntamente com as cerca de 20 camisolas já adquiridas para o mesmo fim.

"A grande maioria das camisolas que conseguimos são de atuais jogadores do Marítimo como o Zainadine, o guarda-redes Paulo Victor entre outros, como também de ex-jogadores que mantêm uma ligação muito forte com a região", destacou Rafael Nóbrega referindo-se a Rodrigo Pinho [Benfica], Vukovic [Hajduk Split] e Amir Abedzadeh [que ofereceu a camisola da seleção do Irão].

Os leilões de cerca de três itens de cada vez acontecem de dois em dois dias na página 'Um Natal especial' nas redes sociais Facebook e Instagram.

Os pedidos de ajuda "já começaram a chegar", segundo o jovem adepto madeirense, que acredita que irá ajudar ainda mais pessoas este ano porque sente "que o projeto está a crescer".