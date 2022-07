Marítimo anuncia saída de Iván Rossi a título definitivo para a Colômbia

O médio defensivo, natural de Buenos Aires, chegou à Madeira no início da temporada transata proveniente do Sambenedettese, que milita na série C italiana (terceiro escalão), tendo disputado 28 partidas oficiais com a camisola "verde rubra"

O médio Iván Rossi deixou o Marítimo, anunciou hoje o emblema da Liga Bwin, adiantando que chegou a acordo com os colombianos do Junior Barranquilla para a transferência a título definitivo.

"A Marítimo da Madeira Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Junior Barranquilla para a transferência, a título definitivo, do jogador Iván Javier Rossi", segundo a nota publicada pelos madeirenses no seu sítio oficial na internet.

O médio defensivo, natural de Buenos Aires, chegou à Madeira no início da temporada transata proveniente do Sambenedettese, que milita na série C italiana (terceiro escalão), tendo disputado 28 partidas oficiais com a camisola "verde rubra".

Ao atleta, de 28 anos, que ruma à I Liga colombiana, o Marítimo "agradece o empenho e a dedicação com que serviu o clube, endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal".

Iván Rossi segue-se às restantes três saídas do plantel maritimista, o avançado Alipour, que em final de contrato assinou pelo Gil Vicente, e os médios Rafik Guitane, chamado pelos franceses do Reims, e Henrique Rafael, que assinou pelos búlgaros do CSKA 1948.