Marítimo rescinde com Faiq Bolkiah, considerado o jogador mais rico do mundo

Atacante de 23 anos não teve sucesso na Madeira.

Faiq Bolkiah, considerado o jogador mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de 20 mil milhões de euros, rescindiu contrato com o Marítimo, segundo informou o clube no seu site oficial. "A Marítimo da Madeira Futebol SAD informa que chegou a acordo com o jogador Faiq Bolkiah para a rescisão do seu contrato. O emblema verde-rubro agradece o empenho e a dedicação com que Faiq Bolkiah serviu o nosso clube, endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal", pode ler-se na publicação.

Desde setembro de 2020, altura em que se transferiu a custo zero, o atacante do Brunei, de 23 anos, não se estreou pela equipa principal, tendo apenas participado em quatro jogos nos escalões secundários do clube.

Faiq Bolkiah nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas cedo rumou para Inglaterra, onde realizou a sua formação em clubes como Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke City e, por último, Leicester.

Apesar de ser norte-americano optou por representar a seleção do Brunei, com a qual disputou seis partidas oficiais e anotou um golo. É sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão do Brunei.