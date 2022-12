Marítimo anuncia contratação para a baliza

Guarda-redes Marcelo Carné quer deixar o seu nome na história do Marítimo.

O Marítimo oficializou esta sexta-feira a contratação do guarda-redes Marcelo Carne, que assumiu que pretende deixar o seu nome "na grandiosa história" do emblema madeirense da I Liga.

"Marcelo Carné é jogador do Marítimo. O guarda-redes brasileiro, nascido no Rio de Janeiro há 32 anos, foi hoje, ao fim da tarde, apresentado como reforço verde rubro", pode ler-se no comunicado publicado pelos madeirenses no seu sítio oficial.

Segundo a mesma nota, o guarda-redes, que fez formação nos brasileiros do Flamengo, afirmou que pretende "marcar o seu nome na grandiosa história do Marítimo", emblema em que vai realizar a primeira experiência no futebol europeu.

O internacional pelas camadas jovens canarinhas representou na presente temporada o CSA (Centro Sportivo Alagoano), despromovido em novembro último à Série C brasileira, tendo atuado em 56 partidas oficiais.

Antes de ingressar na equipa de Alagoas, esteve ao serviço do Juventude, do Rio Grande do Sul.

O guarda-redes, que se junta a Matous Trmal e Miguel Silva no lote de opções para a baliza da formação que ocupa a penúltima posição na I Liga, é o segundo reforço assegurado pelo Marítimo antes do arranque do mercado de inverno, após a chegada do lateral direito Paulinho no início de novembro.