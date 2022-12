Marítimo anuncia central como reforço e é um regresso a casa

René Santos é mais uma arma no plantel à disposição de José Gomes.

O Marítimo anunciou esta sexta-feira a contratação de René Santos, que vai cumprir a sua segunda experiência ao serviço dos madeirenses da I Liga, assegurando a terceira contratação antes do arranque do mercado de inverno.

René Santos, de 30 anos, chegou, pela primeira vez, aos verde rubros no mercado de janeiro de 2019, tendo disputado 77 partidas oficiais e apontado um golo durante as duas temporadas e meia ao serviço dos leões do Almirante Reis.

O atleta, que atua no setor mais recuado, saiu do clube madeirense da I liga, na condição de jogador livre, no final da temporada 2020/21.

Após deixar a Madeira, o jogador, que tanto faz a posição de defesa central como a de médio defensivo, rumou à Arábia Saudita para representar o Al-Raed, onde disputou 26 encontros oficiais e apontou um golo na temporada transata.

Na presente época, o brasileiro natural de Salvador alinhou em apenas dois jogos pelos sauditas.

O regresso de René Santos é o segundo assinalado pelo Marítimo em dois dias, após o emblema madeirense ter oficializado na quinta-feira a contratação do técnico José Gomes, que, inclusive, orientou o jogador na temporada 2019/20.

O defesa junta-se ao lateral direito Paulinho e ao guarda-redes Marcelo Carné na lista de contratações dos verde rubros desde novembro último.

Por outro lado, no período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa.

Leo Andrade, Joel Sonora, Clésio Baúque, Miguel Sousa, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, António Zarzana e o guardião Matous Trmal estão na lista, sendo os dois últimos cedidos a título de empréstimo pelos espanhóis do Valência e Vitória de Guimarães, respetivamente.