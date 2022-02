Marítimo altera a convocatória para a receção ao Sporting

Victor Costa, Henrique e Edgar Costa estão de volta aos eleitos do treinador Vasco Seabra

O Marítimo apresentou, esta sexta-feira, três alterações na lista de convocados para a receção, no sábado, ao Sporting, com o regresso de Victor Costa, Henrique e Edgar Costa às opções da equipa madeirense da Liga Bwin

Para o encontro da 24.ª jornada, Vasco Seabra fez regressar à convocatória Victor Costa e Henrique, ambos após cumprir suspensão no desaire caseiro diante do Famalicão, por 1-0, e ainda o capitão Edgar Costa, totalmente recuperado da lesão na coxa esquerda que o fez falhar as últimas três partidas.

No sentido inverso, o técnico de 38 anos fica impossibilitado de contar com o castigado Cláudio Winck, expulso diante dos famalicenses, por acumulação de amarelos ainda no decorrer do primeiro tempo do encontro disputado no Funchal.

Por opção, saem igualmente da lista de eleitos para receber o campeão em título o médio Miguel Sousa e o ponta de lança Ricardinho.

O Marítimo, oitavo classificado, com 28 pontos, recebe o Sporting, que ocupa a segunda posição, com 57, no sábado, às 18:00, em partida da 24.ª jornada da I Liga de futebol, que conta com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.