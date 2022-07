Marítimo à procura de reforços para o ataque e para a baliza

Paulo Victor, guarda-redes titular na época passada, deixou o clube madeirense.

O Marítimo continua no mercado para reforçar sobretudo a frente de ataque onde transitam apenas três jogadores da época passada: Vidigal, Joel Tagueu e ainda Edgar Costa. Também a baliza, após a saída do titularíssimo, Paulo Victor, está a necessitar de reforços e com urgência.

Têm decorrido com grande intensidade os treinos que Vasco Seabra tem promovido no Complexo Desportivo do Marítimo em Santo António. Com todos os jogadores já integrados e disponíveis, Vasco Seabra tem apostado em treinos de cariz mais físico, como já é habitual. No final do treino desta manhã, será escolhido um jogador que irá falar à comunicação social.