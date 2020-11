Lito visa críticas de Jesus: "Condeno a forma pouco educada como falamos de colegas"

Técnico do Marítimo reagiu às acusações do homólogo encarnado sobre a estratégia de anti-jogo da formação madeirense, no jogo da oitava jornada da I Liga

Críticas de Jorge Jesus: "Penso que é importante sermos coerentes, sermos respeitadores, sermos educados e olharmos para as coisas com altivez. Jogamos contra uma equipa forte, com outras aspirações, ainda assim, o jogo foi muito equilibrado. Podia referir que os golos do Benfica nascem de irregularidades. Essa falta de fair-play [de que nos acusam] não aconteceu. São atitudes, não condeno. Condeno, sim, a forma pouco educada como falamos de colegas nossos. Só aceito e percebo porque vejo algum nervosismo e insegurança".

"Você viu o jogo, penso que entramos muito bem. As primeiras oportunidades são nossas. Fomos controlando o jogo. Fizemos alterações táticas, era importante primeiro suster algum avanço do adversário e depois gerir os tempos de jogo. Terminamos o jogo em cima do meio campo do Benfica. O árbitro deu sete minutos que se transformaram em dez. Na primeira parte, só deu quatro minutos. Podia falar de tanta coisa mas isso não interessa. Interessa-me continuar a ser educado, vertical, independentemente do resultado. Acima de tudo, respeito a instituição que represento."

Rodrigo Pinho: "Tem tido uma atitude fantástica. Como treinador, gosto de o trabalhar. É um jogador com qualidade e tem revelado este ano uma atitude competitiva muito grande. No início do jogo sofreu um acidente, o árbitro deveria ter interrompido o jogo, mas ele aguentou o jogo todo até com problemas de visão. Fez um golo extraordinário e merecia que a equipa conseguisse pontos neste jogo."