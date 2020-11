Lito Vidigal: "Temos de olhar para estas coisas também e respeitar"

Treinador do Marítimo comentou a derrota em Famalicão, por 2-1.

Análise: "Foi um jogo bem disputado, o Famalicão entrou melhor, nos primeiros 15 minutos esteve por cima. Equilibrámos, fizemos um golo, depois de fazer o golo estivemos por cima, criámos várias oportunidades, já a jogar com qualidade, e depois num adormecimento que tivemos num canto sofremos golo e depois num livre, um ressalto".

Segunda parte: "Ficou mais difícil para nós depois. Na segunda parte assumimos a maior parte do tempo, criámos situações, foi quase toda nós a tentar procurar o caminho do golo e levar pontos daqui. O Famalicão defendeu-se bem, fizemos tudo o que podíamos do que tínhamos planeado, foi pena não levar pontos. Agora é pensar no próximo jogo com a intenção de voltar às vitórias".

Jogadores tiveram atitude e entrega: "O futebol tem destas coisas também, o segundo golo do Famalicão é de um ressalto, temos também de olhar para essas coisas e respeitar. Equipa trabalhou, quis dar a volta, foi solidária, trabalhou no máximo. Não conseguimos o resultado que queríamos, mas em atitude e entrega estou satisfeito com os jogadores".

Encontrar um equilíbrio: "Temos de trabalhar todos os aspetos do jogo. A equipa está a crescer, tem mais posse de bola e cria oportunidades, mas temos de ver o aspeto defensivo, temos de encontrar soluções para a equipa ficar mais equilibrada".