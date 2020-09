Lito Vidigal responde ao Tondela: "Não falam e depois vêm denegrir a imagem dos outros"

Lito Vidigal, treinador do Marítimo, respondeu às críticas do Tondela sobre a segunda parte do jogo deste sábado e que os madeirenses venceram, por 2-1.

:"Fizemos uma segunda parte muito rica taticamente. Ganhámos um jogo, ganhámos uma equipa, fomos uns verdadeiros leões. É isto que pretendo destes jogadores, é com esta atitude que quero que eles defendam as cores do Marítimo.

A expulsão: "Foi um jogo difícil, em que começámos bem, com qualidade e criando oportunidades. Com a expulsão [de Fábio China], ficou mais difícil, mas surgiu o segundo golo, já em inferioridade numérica. Defendemos o resultado com unhas e dentes, mas acima de tudo com muita inteligência, diante de uma boa equipa, que soube valorizar a nossa vitória."

No primeiro jogo do Tondela diante do Rio Ave, que veio de competições europeias, eu vi o tempo todo jogadores a atirarem-se para o chão. Ou estão mal fisicamente ou então foi mesmo por estratégia"

Gestão: "Fomos extremamente competitivos, fomos solidários, mas acima de tudo soubemos sofrer para conseguir a primeira vitória, que acredito que será a primeira de muitas. Tivemos um jogo difícil, jogámos com menos um jogador durante mais de meia parte do jogo, fomos inteligentes na gestão do jogo"

O jogo em Tondela: "No primeiro jogo do Tondela diante do Rio Ave, que veio de competições europeias, eu vi o tempo todo jogadores a atirarem-se para o chão. Ou estão mal fisicamente ou então foi mesmo por estratégia. Nessas alturas não falam, e depois vêm denegrir a imagem dos outros, que trabalham com seriedade. Com menos um jogador em campo mostramos aquilo que valemos, que somos uma equipa coesa e forte mentalmente."