Lito Vidigal questionado pela expulsão: "É perguntar ao Manuel Mota..."

Treinador do Marítimo analisou a derrota nos Açores, frente ao Santa Clara, por 2-0, na qual acabou por ser expulso, na segunda parte.

Análise: "Tínhamos entrado muito bem no jogo, mesmo a jogar fora mandámos sempre no jogo, tivemos maior parte do tempo a jogar no último terço, criámos várias situações, foi um jogo ingrato por aquilo que apresentámos, por aquilo que fizemos, pela atitude demonstrada. Faltou-nos concretizar algumas oportunidades. Foi isso que fez a diferença.

Expulsão: "É perguntar ao Manuel Mota porque é que ele me expulsou. Não vale a pena perder tempo com isso. As coisas já aconteceram, é continuar caminho. Não falo dos árbitros, falo pouco de arbitragens e vou continuar a não falar dos árbitros".

Resultado injusto? "Não falo nunca de injustiças no futebol, futebol é isso mesmo. Disse que é ingrato, porque nós tivemos muitas oportunidades, tivemos qualidade de jogo, impusemos muitas vezes o nosso jogo e jogámos a maior parte do tempo no meio-campo do Santa Clara."