Lito Vidigal já não orientou o treino do Marítimo

Técnico está de saída do emblema insular.

O treinador Lito Vidigal esteve ausente do treino desta sexta-feira do Marítimo, confirmaram fontes do clube da I Liga, com a sessão de trabalho a ser orientada por Milton Mendes, da equipa de sub-23.

Lito Vidigal não orientou o treino agendado para o Estádio da Ribeira Brava e, sabe O JOGO, está mesmo de saída do clube madeirense, depois de ter estado reunido com o presidente Carlos Pereira até ao início da tarde.

No campeonato os verde rubros encontram-se abaixo da linha de água, fruto de cinco derrotas, duas vitórias e um empate, tendo registado a última vitória no dia 3 de outubro, diante do FC Porto (3-2).

Milton Mendes assumiu o comando da equipa de sub-23 do Marítimo esta época e vem mantendo um registo invejável. Com um jogo a menos que o primeiro e segundo classificado do zona Sul da Liga Revelação encontra-se na quarta posição a três pontos do líder (Estoril).

Sem confirmação do clube insular, Milton Mendes poderá ser uma solução interna para colmatar uma possível saída de Lito Vidigal.

O Marítimo tem um registo positivo no que toca a treinadores que subiram de equipas secundárias para orientar o plantel principal madeirense, sendo eles Mitchell Van Der Gaag (2009/10), Ivo Vieira (2014/15) e Pedro Martins (2010/11).