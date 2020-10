Marítimo alcançou a primeira vitória de sempre para o campeonato na casa do FC Porto.

Lito Vidigal enalteceu o trabalho da equipa do Marítimo no Dragão, onde triunfou por 3-2 na terceira jornada do campeonato. "Não é fácil ganhar aqui com três golos, uma vitória fantástica que os jogadores merecem", declarou.

"Tento, dentro do que tenho em mãos, tornar o futebol português mais competitivo. Esta vitória torna o futebol português mais competitivo, mais vistoso, certamente será notícia mundial", atirou o técnico da equipa insular.

"O que nos fez vencer hoje foi termos sido muito inteligentes, fortes e solidários. Não é fácil ganhar aqui com três golos, por isso foi uma vitoria que nos satisfaz. Os jogadores foram muito inteligentes na abordagem ao jogo, sabíamos como defender e como atacar, marcámos três golos, houve outro, que não sei era ou não, e ainda tivemos mais situações na área", vincou, comentando as críticas de antijogo na partida anterior com o Tondela.

"Jogámos o último jogo com menos um jogador durante uma hora, conseguimos fazer mais um golo e conseguimos vencer com menos um jogador. Quando há maldade, olha-se para aquilo que nos interessa. Se fosse para falar das coisas menos boas que o futebol português tem, tínhamos pano para mangas", finalizou.